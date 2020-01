Ver essa foto no Instagram Um certo dia resolvi mudar... Uma publicação compartilhada por Wesley Safadão (@wesleysafadao) em 24 de Jan, 2020 às 1:19 PST

A voz de Wesley Safadão continua a mesma, mas os cabelos. O sertanejo resolveu passar a máquina na cabeça para deixar os fios bem baixinhos e aderir o novo corte da moda, conhecido como 'buzzcut'. A foto é de hoje, mas a estreia do visual para o público acontece, em Fortaleza, amanha, em show da turnê TBT. Wesley publicou um post do atual look no Instagram e escreveu na legenda: "Um certo dia resolvi mudar".