Prestes a completar 28 anos no próximo dia 5 de fevereiro, Neymar Jr. já tem tudo planejado para sua tradicional comemoração de todo ano. Desta vez a festança será realizada no próximo dia 2, em Paris. Depois do tema vermelho no evento do ano passado, também realizado na capital francesa, o craque optou por uma cor mais clean para a decoração deste ano: branco.A equipe do jogador já está a todo vapor cuidando de cada detalhe para que mais uma vez o evento aconteça dentro dos conformes. A ‘festa branca’ também promete contar com a presença de famosos brasileiros, família e amigos de Neymar. Ainda não se sabe qual será a atração musical deste ano. Para quem não lembra, no ano passado o craque se emocionou ao ver Marília Mendonça aparecendo de surpresa cantando na festa.