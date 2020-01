Professora do Tablado e no ar em ‘Éramos Seis’, Julia Stockler dirige, ao lado do pai Lionel Fischer, a peça ‘A lira dos 20 anos’. O espetáculo, sobre a ditadura militar, tem o elenco formado por seus 35 alunos. A apresentação será hoje e amanhã no Tablado, no Rio. Ela ainda é júri do ‘Prêmio Botequim Cultural 2020’