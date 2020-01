Para quem não sabe MC Rebecca foi passista durante anos do Salgueiro e ela está de volta a escola de samba em 2020. A funkeira já deu o ok para desfilar na Sapucaí, mas existe um impasse com relação ao título ostentado na faixa da fantasia minúscula, que pretende usar à frente do grupo de dançarinos da agremiação. Rebecca não quer os manjados 'rainha das passistas' e 'musa' e ficou de pensar em algo inédito. Aff!