Com a agenda lotada de shows pelo Brasil, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e nordeste, Latino não desfila no Carnaval da Sapucaí pela primeira vez depois de muitos anos. "Estou com agenda lotada de shows, ainda bem né? Só vou aparecer no sambódromo carioca mesmo no desfile das Campeãs para trabalhar porque faço uma apresentação no CamaroteUOLN1", conta o cantor que terá a namorada por perto. "A Rafa não faz questão de desfilar, ser musa essas coisas. Vai aproveitar o recesso do trabalho dela para me acompanhar nos shows", diz.