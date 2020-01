Lembra do cantor e ator Lulo Scroback, que chegou a participar da 'Casa dos Artistas 2', em 2002, pelo SBT? Pois bem, ele acusa a mulher de traição e resolveu expor em um vídeo a briga que teve com a companheira. Nas imagens, Lulo diz ter pego 15 mensagens em um aplicativo entre a então parceira e outros homens, ele ainda exige um depósito de 30 mil reais.

"Essa mulher que acabou comigo. Ela fez comigo e com 15. Tinham mais 300 mensagens e eu só tive estômago para ver 15. Estamos indo no banco agora porque eu não quero mais nada com ela. Estamos indo ao banco para fazer um depósito da quantia que você me deve e depois vamos pegar a minha cachorra. Você segue o seu caminho e eu sigo o meu", diz Lulo bastante nervoso no vídeo.

Revelado no musical 'Cazas de Cazuzas', no início dos anos 2000, ele atuou na novela 'As Filhas da Mãe', na Globo, mas depois de um tempo sem trabalho virou artista plástico.