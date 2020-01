Quando você, eu e o Brasil todo achamos que já vimos de tudo nesta vida, surge um episódio para deixar os nossos queixos caídos no chão. Na madrugada de hoje, o modelo e ex-BBB Jonas Sulzbach denunciou a cantada de uma mulher querendo uma noite de prazer com o marido da influencer Mari Gonzalez, que por sinal está confinada na casa do 'BBB20'. Ele compartilhou a mensagem enviada por um amigo e revelou que já tinha recebido uma mensagem direta da mesma menina há um tempo, mas ignorou por achar um verdadeiro absurdo, um desrespeito. "Muito ridículo uma pessoa que faz isso. Não vou expor, vou cobrir o nome,mas quero deixar um recado não só para ela como para todas as outras que mandam recados e fotos sensuais. As próximas que fizerem isso, eu vou expor e marcá-las no Instagram porque é uma falta de respeito comigo, com a minha mulher e com você. Se valorize. Está cheio de homens solteiros aí querendo pessoas como você, da sua índole", desabafou.

Ex-BBB e marido de Mari Gonzalez denuncia 'cantada' em rede social: "Está cheio de homens solteiros aí" pic.twitter.com/4ndVvMnb2V — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) January 25, 2020

Veja as fotos da galeria: