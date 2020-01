O autor Aguinaldo Silva entrou em uma polêmica na manhã de hoje ao publicar em seu Instagram uma foto do Padre Fábio de Melo passeando em Milão com um look totalmente despojado. No clique da foto, ele escreveu: "O povo tenta não pecar, mas o padre não colabora". Depois na legenda, Aguinaldo ainda brincou. "Alguém aí pode me dizer o nome desse padre e onde fica a paróquia dele? Quero me confessar".

Não demorou muito para que vários seguidores do autor, que deixou a Globo recentemente, escrevessem alguns comentários concordando com a opinião sobre o religioso. Mas, Aguinaldo também recebeu muitas críticas e acabou apagando o post. Só que a publicação acabou viralizando nas redes sociais.

Veja o post na galeria: