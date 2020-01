Faltando um mês para o Carnaval, Tony Salles líder do Parangolé, já se prepara para a folia. Na última quarta-feira (22), a banda desembarcou em São Paulo para gravar o clipe da música 'Ela Não Quer Guerra Com Ninguém', que promete ser o hit da festa em Salvador e em todo Brasil.

Scheila Carvalho, Scheila Mello, Lorena Improta, Cacau Protásio e a irmã de Tony, Cibele, participaram do musical, que tem previsão de lançamento para a primeira quinzena de fevereiro. "Lançamos 'Ela Não Quer Guerra Com Ninguém' há pouquíssimo tempo e a canção já foi abraçada pelo público. Com o clipe a tendência é ficar ainda mais popular. Já estou imaginando a emoção que será cantá-la em pleno carnaval. Estou ansioso por este momento e muito feliz mesmo”, disse Tony.