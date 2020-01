Os últimos dias têm sido só de amor para Mel Maia. A atriz viajou para Londres, na Inglaterra, para matar a saudade do namorado João Pedro, atacante recém-chegado ao Watford, time da Primeira Divisão do futebol inglês, a tradicional Premier League. Acompanhada da família e amigos, ela vem compartilhando alguns momentos de diversão em seu perfil do Instagram. Os momentos românticos também não são esquecidos. João Pedro, ex-jogador do Fluminense, também compartilha com seus seguidores a rotina do casal. Que fofo!