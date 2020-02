Anitta negocia parceria com rapper Matuê

Anitta quer mais um parceiro de sucesso e a bola da vez é o rapper Matuê. Os dois já estão negociando um encontro musical. Cantor e compositor, Mathues Aguiar é cearense, mas foi criado em Oakland, nos Estados Unidos, e ficou conhecido por aqui com o single "RBN", lançado em novembro de 2016. Procurada pela coluna, a Poderosa confirma a informação, mas afirma que por enquanto ainda não tem nada certo. Recentemente Matuê gravou um DVD em São Paulo, com lotação do público. A gravação ainda contou com a participação especial do jogador Gabigol, que já assumiu ser fã do rapper desde que ele surgiu no cenário musical.