Nicole Bahls treta com marido de Mari Gonzalez e manda: 'Não sabe da missa um terço'

Esta colunista fica chocada com a capacidade do 'BBB' mexer com os nervos das pessoas. Bastou um comentário da Nicole Bahls defendendo a Rafa Kalimann das confusões já armadas dentro do reality show para o parquinho pegar fogo aqui fora. A campeã do Power Couple Brasil 4 tretou com Jonas Sulzbach, marido de Mari Gonzalez, a sister da atual edição, que trabalhou com Nicole no Pânico. As duas não se davam bem na atração. Confusão? Pega a pipoca e vem entender:

Tudo começou quando Nicole escreveu um texto defendendo a Rafa após a primeira festa da casa, em que discutiu com a Boca Rosa: "Peço a Deus para proteger a Rafa, porque ser foco de panelinhas, acho covardia". Jonas leu o post e rebateu imediatamente, já tomando as dores da mulher, que ficou do lado de Boca Rosa na confusão com a Rafa: "Acho legal da parte da Nicole. Mas, justo ela que queria ver a caveira da Mari na época do Pânico”.

A ex-panicat engrossou para cima do modelo:"Preguiça real e você não sabe da missa um terço. Outra para quem tem Juliana Paes, Anitta, Grazi, Sabrina como referência, falar que sinto inveja de quem? Oi? Me poupe, acordaaa... Vou te mandar um bolo de chocolate e um pacote de biscoito de 22 cm”, rebateu se referindo a um vídeo vazado nas redes sociais de Jonas.



Nicole ainda aproveitou para falar do tempo em que ela e Mari trabalhavam juntas na televisão. “Pena que não tenho aqueles vídeos dos bastidores do Pânico... Aquela dançarina até o chão na festa com aquele bofe que até lembra você mais jovem… Me lembra muito dos nossos bastidores calientes”, alfinetou Nicole. Que bafo!