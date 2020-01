Laura Neiva baba e mostra rostinho pela primeira vez da filha: 'Maria faz um mês'

Laura Neiva mostrou o rostinho da filha para comemorar primeiro mês de vida de Maria, sua primogênita com Chay Suede. A menina está fazendo o 'mesversário' justamente hoje, dia 26, e a atriz compartilhou um clique dela na cadeirinha e segurando alguns bichinhos de pelúcia."Maria faz 1 mês (quem falar que é a cara do pai vai levar 'block'", brincou a mamãe. Alguns dias atrás, o ator, que interpreta o Danilo da novela 'Amor de Mãe', já tinha compartilhado duas fotos com Maria assim que a criança saiu da maternidade.