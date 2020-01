Frio na neve? Juliana Paes desfila de biquíni em Aspen

De férias nos Estados Unidos com a família, Juliana Paes trocou o calor de Orlando, na Flórida, pelo frio de Aspen, no estado de Utah. Mas, ela não tirou o biquíni da mala. Em fotos compartilhadas no seu stories do Instagram, Juliana apareceu caminhando na neve com o traje de banho rosa e não satisfeita ainda entrou na piscina com os seus dois filhos, Pedro e Antônio. A atriz tem também anda mostrando que leva jeito para andar de esqui.