Tyga aparece no ensaio de Anitta no Rio

Há quatro dias no Brasil e pela primeira vez fazendo shows, o rapper Tyga deu uma pausa em sua agenda de trabalho para se divertir. E ele escolheu logo assistir ao show de uma velha conhecida: Anitta. O cantor chegou cedo no Jockey Club, na Gávea, zona sul do Rio, para marcar presença no já badalado 'Ensaios de Anitta', evento que antecede ao Carnaval Carioca. Tyga e a Poderosa tiraram selfies e conversaram bastante no camarim. Será que vai rolar um feat?