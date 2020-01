Com a mesma formação desde 1980, os integrantes do Roupa Nova se reuniram e, no ano em que completam 40 anos de carreira, decidiram mudar o nome da banda para Roupa Sempre Nova. Considerado um dos melhores shows nacionais, com lotação máxima nos 120 shows anuais, Roupa Sempre Nova atrai para suas apresentações um público dos mais diversos. São gerações que atravessaram as mudanças na música e seguem fieis em vários cantos do mundo.



Em 40 anos de história a banda conquistou números surpreendentes, são mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novela. A partir de hoje (27), todas as redes da banda sofrerão alteração no nome e algumas outras novidades estão por vir, como a gravação de um DVD comemorativo.