Deborah Secco já começa a faturar com novela da Globo

'Salve-se Quem Puder' estreia hoje e Deborah Secco já começa a faturar com a novela. Ela será estrela da campanha #PartiuCaribe aproveitando a repercussão da nova trama das sete, que terá cenas gravadas por lá. A atriz acaba de assinar um contrato com a Vacacionante, empresa do Grupo Sunset World Resorts de Cancún.



Na campanha #PARTIUCARIBE, que será lançada nos canais de TVs do Brasil e redes sociais, a atriz bota o corpão pra jogo.