Ana Maria Braga revela nova luta contra o câncer

Ana Maria Braga pegou seus telespectadores de todo o Brasil de surpresa na manhã desta segunda-feira (27). É que a apresentadora do 'Mais Você' separou alguns minutos antes do término do seu programa para revelar que, mais uma vez, está enfrentando uma batalha contra o câncer. Segundo Ana Maria, mais uma vez seu pulmão foi alvo da grave doença que ela já havia combatido anteriormente.

"Só recordando um pouquinho, eu tive dois pequenos cânceres de pulmão no ano passado e vocês me deram força. Um foi operado e o outro foi tratado com radiocirurgia. Agora, infelizmente eu fui diagnosticada com outro câncer de pulmão. É um adenocarcinoma, semelhante aos anteriores, mas que é mais agressivo e não é passível de cirurgia ou radioterapia", conta.

Ana Maria contou ainda que descobriu o câncer no início deste ano, e que inclusive já fez a primeira sessão de quimioterapia na última sexta (24). "Eu descobri esse câncer no começo do ano, eu já sabia disso e vim aqui já com o encaminhamento que vou ter, no meu tratamento. E no dia 24, eu recebi o primeiro ciclo de tratamento, que constitui de quimioterapia com imunoterapia, no hospital BP Mirante, lá em São Paulo", disse.

A apresentadora ainda afirmou que desta vez seus cabelos não cairão durante o tratamento quimioterápico. "Eu não sabia se poderia estar aqui hoje, porque quando se faz uma quimioterapia e uma imunoterapia, como é meu tratamento, tem esses efeitos colaterais. Não vai cair o cabelo, a quimioterapia é diferente, evoluiu, mas tem sintomas que quem faz quimioterapia sabe, tem dias que você fica mais sensível e a imunoterapia também pode ocasionar isso", explica.