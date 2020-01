Boninho interage no Twitter e fala sobre os homens do 'BBB'

Boninho tem interagido bastante com seus seguidores no Twitter. Depois de anunciar que a casa de vidro será no shopping Via Parque (mesmo lugar da outra vez) no início de fevereiro, o diretor respondeu a uma pergunta um tanto quanto curiosa de um internauta. O rapaz disse: "Que machos podres dessa edição. Boninho, filho, qual foi o esgoto que você encontrou eles?". E o Big Boss prontamente respondeu: "Porra, também não sei".