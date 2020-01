Marido de Mari Gonzalez chora em defesa da sister: 'Muita injustiça'

Jonas Sulzbach usou as redes sociais para fazer um desabafo após a polêmica em que sua mulher se meteu dentro do 'BBB20'. Em conversa com o brother Felipe sobre zoofilia - ou o estupro de animais, Mari Gonzalez acabou dando a sua opinião: "Isso é anormal para gente, mas é normal para um monte de pessoas e está tudo bem. Para mim está tudo bem. Se a pessoa quer comer um animal, tudo bem". Desde então a internet detona a ex-panicat.

No vídeo, o modelo chora e diz que Mari está vítima de uma injustiça e garante, que a mulher é uma das melhores almas que ja conheceu na vida e que jamais faria ou concordaria com algo que machucasse um animal. "É muita injustiça que estão fazendo com a mari, velho. Uma falta de interpretação. Vocês querem entender da forma que mídia coloca, que os Instagrans de fofocas colocam. A Mari falou que não era da mal, que têm pessoas que acham normal transar com animais. Foi isso. Agora, eu estou recebendo ameaças de morte todos os dias, de todos os lados. Depois que saiu esse vídeo, eu não tenho mais vida. Pare de incitar o ódio".