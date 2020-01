Gyselle Soares volta ao Brasil e faz ensaio sensual: 'Me senti plena'

No Brasil a trabalho, a atriz Gyselle Soares aproveitou uma folga na agenda para fotografar para a revista Público A, do Piauí, seu estado natal. Solteira desde que terminou seu noivado com um arquiteto francês, a morena posou sexy ao lado do modelo internacional Felipe Castelo. "Estava muito apaixonada, me entreguei 100%, mas foi um relacionamento difícil! Muita desilusão, muito ciúme. Para mim, ciúme em excesso, doentio, acaba com qualquer relação porque existem muitas brigas e a gente não cresce junto. Então, depois de dois anos, a relação acabou e claro, fiquei triste, com baixa autoestima. Fazer esse ensaio, num estilo mais caliente, com um modelo bonito, deu uma levada no ego e me senti plena", afirma Gyselle Soares, que se prepara para subir aos palcos, em maio, para encenar o espetáculo 'The Breakfast Club'.