O DJ Drew Taggart é o novo boy de Anitta. Não se pode dizer que é um namoro, mas os dois estão ficando. Eles se conheceram em Aspen. Drew, do The Chainsmokers, publicou em seu Instagram uma foto com a Poderosa. Na legenda estava escrito: 'Mom and Dad' (mãe e pai). Mas a coluna apurou com amigos da cantora que Anitta não está grávida apesar da sugestiva legenda. A coluna também entrou em contato com Anitta, que não respondeu às mensagens até o fechamento desta edição.

