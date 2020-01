Mudança de nome do Roupa Nova faz parte de uma campanha publicitária

Como a coluna antecipou, o grupo Roupa Nova mudou de nome. Mas calma, porque o título Roupa Sempre Nova é temporário e faz parte de uma campanha publicitária de um amaciante de roupas. A banda, que anda comemorando 40 anos de trajetória com uma turnê pelas principais cidade brasileiras, anunciou a parceria com Comfort durante um show. No próximo dia 8, o nome Roupa Nova estará de volta já em um show no Espaço das Américas, em São Paulo, com a participação de Luísa Sonza.