No fim do ano passado, Ricardo de Barros disse que ficaria como diretor artístico da RedeTV! somente até 15 de janeiro. Começou, então, a circular uma lista de possíveis nomes para substituir Ricardo na função. O martelo foi batido ontem: Homero Salles vai assumir a cadeira deixada por Ricardo, que continua à frente do 'Encrenca', programa de maior destaque e audiência da emissora.

A coluna procurou a assessoria da RedeTV!, que ainda não se pronunciou sobre a contratação.