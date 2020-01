Vídeo: 'Quem manda nessa porra sou eu', diz Sol Almeida para fã

No último sábado (25), Solange Almeida foi a principal atração da festa de Sant'Ana, padroeira da cidade de Santana do Mundaú, que fica no interior de Alagoas. A coluna recebeu uma informação de que, enquanto Sol se apresentava, uma fã começou a gritar, pedindo que ela cantasse uma música do seu repertório antigo. A resposta foi: "Você nasceu de sete meses? Você é de sete meses, é não né? então você espere um pouquinho, que aqui quem manda nessa porra sou eu, não é você não!", disse.



A coluna procurou a assessoria da artista, que minimizou a situação: "Todos que acompanham o trabalho da cantora Solange Almeida sabem que a artista tem uma relação de intimidade com os seu público. Na cidade de Santana do Mundaú/ AL, viralizaram um vídeo incompleto no momento em que a artista responde em tom de brincadeira a uma fã pediu o bloco com as músicas mais antigas e Solange pergunta se ela é de sete meses. Em seguida, no mesmo tom de brincadeira, a artista disse que era uma brincadeira e cantou os sucessos pedido pela fã".

Veja o vídeo: