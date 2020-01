Luisa Mell detona Grazi Massafera e Caio Castro por selfies com animais silvestres

Luisa Mell está indignada com o mais novo casal da praça, Grazi Massafera e Caio Castro. É que ativista criticou os atores por eles terem feito selfies com animais silvestres em um local que, segundo ela, os tratadores dos bichos "tiram os filhotes de suas mães para turistas fazerem selfies". Luisa usou suas redes sociais para repudir a postura do casal.

"O casal do momento @massafera @caiocastro postaram fotos de suas férias abraçados com filhotes de animais selvagens. Logo o público e outros artistas curtiram, comentaram que querem ir fazer o mesmo, para meu desespero e de qualquer pessoa que realmente respeita os animais! Certamente Grazi e Caio não fazem ideia do horror que estão financiando e promovendo. Os filhotes são tirados de suas mães para turistas fazerem selfies, para serem usados como brinquedos", disse Luisa Mell.

A apresentadora relembrou ainda que recentemente chegou da África, justamente de uma viagem em que o objetivo era combater esse tipo de 'atração turística'. Vocês sabem que voltei da África há uma semana. Fui convidada exatamente por quem combate estas atrocidades. Pedi para Lara, ativista e responsável pelo projeto que tenta impedir absurdos como este, que me ajudasse a explicar para vocês: “A interação humana com animais selvagens não faz nada pela conservação. Os filhotes são retirados de suas mães para estimular uma reprodução mais rápida. Além de estressante para o filhote, também é um grande sofrimento para a mãe. Os visitantes pagam para acariciar os animais e não consideram a situação do animal e o que acontecerá quando ele cresce'", explica a ativista através da publicação de Luisa.

Confira o desabafo de Luisa na íntegra:

