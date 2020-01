Sabrina Sato divide posto de musa do camarote N1 com Isis Valverde

Isis Valverde foi anunciada na tarde desta terça-feira (28) como a mais nova musa do badalado Camarote N1. A atriz vai dividir o posto de musa do espaço com a apresentadora Sabrina Sato. A presença de Isis está confirmada para o domingo (23) e segunda (24), dia de desfiles do Grupo Especial. Já Sabrina marcará presença no local durante todos os três dias de desfiles da elite do Carnaval Carioca, que inclui também o dia em que as campeãs tomam conta da Avenida no sábado (29).