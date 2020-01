Repórter Susana Naspolini, da TV Globo, anuncia nova luta contra o câncer

Susana Naspolini, a mais popular repórter do 'RJ TV' 1º edição, da TV Globo, pegou seus seguidores de surpresa na tarde desta terça-feira (28), ao anunciar mais uma batalha contra o câncer. Esta é a quinta vez em que a jornalista enfrenta a doença. Sorridente, a repórter do 'RJ1' se mostrou confiante em seu tratamento e em sua recuperação.ª"Já comecei o tratamento. Vou ficar afastada um mês. Vou morrer de saudade para voltar para o 'RJ Móvel'. Mas vou ficar afastada para me adaptar ao tratamento e a medicação. Mas se Deus quiser, dentro de um mês eu tô de volta por trabalho. Até lá, vou ficar aqui no Instagram pra gente conversar e bater papo. E, principalmente estou aqui para pedir muitas orações. Quem quiser me ajudar, é rezando para que dê tudo certo", pede a jornalista que descobriu o novo câncer durante exame de rotina realizado em seu período de férias.

Susana já combateu o câncer outras quatro vezes, sendo a primeira delas, aos 18 anos. Em 2010 ela descobriu mais dois tumores malígnos na tireoide e na mama. Em 2016 a doença atingiu a mama da jornalista novamente. Susana Naspolini é mãe de uma menina de 13 anos, fruto do casamento com o locutor Maurício Torres.

Assista ao comunicado de Susana Naspoline sobre a descoberta do câncer: