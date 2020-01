Leo Moura se revolta e faz alerta contra golpes da irmã

Atualmente jogando no Botafogo da Paraíba, Leo Moura fez um alerta aos seguidores de suas redes sociais. Ele pediu cuidado para que as pessoas não caiam em um golpe que vem sendo aplicado por sua própria irmã, Livia Moura.

"Eu não compartilho com mau caratismo e nem safadeza. Eu só uso um número de telefone e não falo com a Livia da Silva Moura faz um ano. Não acreditem nela. O que ela falar em meu nome, não levem a diante. Qualquer outro número de telefone ou Instagram, não sou eu e sim a Livia se passando por mim", disse Leo Moura mostrando prints que, segundo o jogador, são da irmã se passando por ele no WhatsApp e pedindo dinheiro às pessoas em seu nome.