Rainha da bateria, Giovana Angélica brilha no ensaio de rua da Mocidade

Com o enredo em homenagem à Elza Soares, a Mocidade Independente de Padre Miguel foi mais uma vez às ruas da Zona Oeste para o tradicional ensaio pré-carnaval. E quem brilhou à frente da bateria foi a rainha Giovana Angélica, que deu uma pequena mostra da surpresa que a bateria preparou para a Avenida em um certo trecho do samba. Componentes e o público que acompanhavam chegaram a se emocionar.



Esse é o 1º ano de Giovana como rainha de bateria da escola. Com seu carisma a beldade já conquistou a todos em Padre Miguel. São inúmeros pedidos de fotos, de crianças até a velha guarda, todos sempre atendidos com muito carinho. "Tudo isso faz parte desse posto. Ser rainha de bateria não é só desfilar à frente dos ritmistas, mas sim servir de inspiração para toda comunidade e retribuir todo carinho e palavras de incentivo que tenho recebido. Está sendo incrível", revela Giovana.