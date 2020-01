Ex-BBB Maycon Santos faz curso de tv e cinema e sonha em ser ator

Ano passado, o participante do BBB19, Maycon Santos, se lançou como cantor e agora resolver estudar para virar ator. Ele está fazendo um curso intensivo de férias na Academia Internacional de Cinema (AIC) em São Paulo e conta que sua relação com o teatro antiga. “Eu desde criança já atuava na escola e fiz parte de um grupo de teatro na minha cidade na adolescência, mais não cheguei a apresentar peças lá não. Quando vim morar aqui em São Paulo participei de algumas peças, inclusive Frozen, uma peça infantil".

Maycon lançou sua carreira musical e gravou seu primeiro single 'Regando as Flores' que está disponível nas plataformas digitais. Ele também chegou a fazer shows por várias cidades brasileira e garante que não vai abandonar a música. “A carreira musical continua e estou fazendo aulas de canto para poder melhorar a voz, não pode ficar parado não, é como se fosse uma academia, se para você diminuia”, assume que continua vendendo queijos em São Paulo. “Eu ainda continuo vendendo nas ruas e para as lojas, mas pretendo agora montar pequenas lojas nas estações do metrô e shoppings no Rio de Janeiro e São Paulo”.