Atriz de sucesso na França, a ex-BBB Gyselle Soares está no Brasil desde o início de dezembro do ano passado. Apesar de ter seu nome atrelado a uma possível entrada na 20ª edição do reality, ela garante não ter sido sondada.



"Estou fazendo alguns testes aqui, mas ainda não posso adiantar o que é de fato. Como me viram na emissora, já logo levantaram essa hipótese, só que não tem nada", afirma a piauiense que assume ter vontade de entrar novamente no programa. "Por que não? Entraria para recuperar o meu prêmio. Queria o meu R$ 1 milhão que quase ganhei. Eu entraria em 'A Fazenda', 'Dancing Brasil' e todos os outros realities", diz Gyselle que perdeu a disputa mais acirrada da história do 'Big Brother Brasil' para o colega Rafinha, no 'BBB8', com a diferença de 0,15% dos votos.



Já escalada para atuar na 'Paixão de Cristo de Nova Jerusalém', em abril deste ano, e na comédia musical 'The Breakfast Club', no mês seguinte, no Rio de Janeiro, Gyselle está tratando de estudar e se cuidar. Ontem, ela fez uma vibrolipo nos braços com o cirurgião famoso em Teresina, Carlos Tajra.



"Era um problema que me incomodava há um tempo. Sou de uma família com pessoas de braços grossos e mesmo magra, no vídeo lá na França, parecia que eu estava mais cheia, mais forte. Tinha muito complexo", revela a artista, que também assume estar um pouco acima do peso que ela considera ideal.



"Dei uma engordada depois que terminei o noivado. Qualquer separação é difícil e acabar com uma relação gostando é muito pior, mas vou superar", admite Gyselle que quer ficar um tempo sozinha. "Não quero namorar ninguém tão cedo", diz ela que pretende ficar até o final do ano no Brasil. "No final do ano, volto para gravar um série francesa."