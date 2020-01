Saiba o que vai rolar no Camarote N1 na Sapucaí

Narcisa Tamborindeguy roubou a cena com sua bolsa 'Ai que loucura', durante coletiva de imprensa do Camarote N1, realizada ontem, no Leblon. José Victor Oliva, o anfitrião do evento, dedicou o espaço vip da Avenida a uma pessoa especial: "Quero dedicar esse camarote para Alicinha Cavalcanti, que é uma grande amiga", disse o empresário que confessou ter deixado o filho Antônio mais à frente da direção do espaço. "Eu nunca vi uma escola de samba passar. Já fui mais à Sapucaí do que o Jamelão. Esse ano eu vou ver. Vou sentar e assistir", afirmou. O badalado camarote terá uma decoração colorida, com formas inspiradas na arquitetura de Oscar Niemeyer. O espaço da pista de dança aumentou de 800 metros para 1.300 metros. A marca Calvin Klein é quem assina as camisas do espaço. E pra ficar ainda melhor, Sabrina Sato e Isis Valverde dividirão o posto de musa do camarote.