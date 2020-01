Fim do mistério: Mc Rebecca vai ser 'Rainha das Passistas'do Salgueiro

Fim do mistério! Mc Rebecca já decidiu e bateu o martelo quanto ao nome de seu posto no Salgueiro: ela será ‘Rainha das Passistas’ da escola. “O Carnaval e o funk, além de serem um retrato da cultura carioca,sempre estiveram muito presentes na minha vida. Já estava na hora de voltar pra minha escola onde eu fui criada e é com muito orgulho que estou de volta à ala de passistas do Salgueiro como rainha. Prometo dar o melhor de mim e sei que agora com muito mais responsabilidade, pois eu estou representando várias meninas da comunidade”, disse a funkeira.