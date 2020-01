Popó sobre filho homossexual: 'Peço cuidado'

O ex-boxeador Popó foi o entrevistado desta quarta-feira do programa 'Aqui na Band'. Entre os assuntos abordados por Ernesto Lacombe e Silvia Poppovic, estava a homossexualidade do filho dele, Juan, de 20 anos. "Eu peço a ele cuidado na forma de expor o carinho com o namorado porque tem gente que não ceita e não gosta. Eu vejo casais gays com muito mais carinho um com o outro do que um casal tradicional. Isso causa inveja", contou Acelino Popó Freitas.