Diogo Melim estava na plateia do 'Big Brother Brasil'

Bianca Andrade, a Boca Rosa, enfrentou Lucas Chumbo no primeiro paredão do 'Big Brother Brasil'. O surfista foi eliminado com 75,54% dos votos. Do lado de fora da casa, mais precisamente na plateia, a blogueira contava com uma torcida pra lá de especial: Diogo Melim, do trio musical Melim.



Na noite de terça-feira (28), dia da eliminação, o nome do músico ficou em primeiro lugar nos trending topics (assuntos mais comentados) do Twitter.