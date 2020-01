Tiago Simas vai estar na comissão de frente da Portela

Tiago Simas. Este ator de 30 anos, bailarino, com trabalhos na TV, teatro e com todo perfil de galã, sairá na comissão de frente da Portela sob a batuta de Carlinhos de Jesus! A escola, este ano, virá com o enredo 'Guajupiá - Terra sem Males', que retrata a história dos índios que moravam no Rio de Janeiro antes da chegada dos portugueses.