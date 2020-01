Luciana Gimenez está de mudança com o filho para novo apartamento

Luciana Gimenez finalmente caminha para deixar de dividir o mesmo teto com seu ex-marido Marcelo de Carvalho. A apresentadora que atualmente ainda mora com o vice-presidente da RedeTV! em um luxuoso triplex no Jardins, área nobre de São Paulo, está de mudança para um novo apartamento.

Luciana, inclusive, já está em fase de acertar os detalhes finais da decoração, como a escolha dos móveis a serem colocados no novo imóvel em que ela irá residir com o filho caçula, Lorenzo, fruto do relacionamento com Marcelo. Recentemente, Luciana esteve no Shopping D&D, no bairro do Brooklin, para escolher toda sua mobília nova.

Luccas Jagger, o filho mais velho da apresentadora do 'Super Pop', segue morando em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde está fazendo faculdade. Em entrevista, Luciana já havia manifestado seu desejo de morar sozinha com o filho. Procurada, Luciana Gimenez não se manifestou sobre a mudança até o fechamento desta nota.