Saxofonista é apontado como novo namorado de Gretchen e assessoria da cantora se pronuncia

A coluna soube que Gretchen engatou um romance com o saxofonista Esdras de Souza, mas que a cantora só pretendia revelar o novo relacionamento em julho, já que ela acabou de se separar do marido português Carlos Marques. No entanto, a assessoria da Rainha do Bumbum nega.

"Informamos que o saxofonista Esdras de Souza foi convidado a integrar a nova turnê de Gretchen como um diferencial no show onde mistura música eletrônica com música ao vivo. Negamos o relacionamento dele com a cantora. O músico, inclusive, tem um relacionamento sério. Essa não é a primeira vez que somos questionados sobre um possível relacionamento da cantora, após o final de seu casamento. Já fomos questionados se ela estava namorando o cantor cubano Eri Ramo, com quem gravou a música 'Sigue El Ritmo' lançada recentemente. Acreditamos que o fato dela estar novamente solteira abre espaço para esses rumores", disse Roberto Rodrigues.