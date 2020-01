Mariana Ximenes é escalada para viver Condessa em 'Nos Tempos do Imperador'

A atriz Mariana Ximenes vai interpretar Luísa, a Condessa de Barral em 'Nos Tempos do Imperador', a próxima trama das seis da Globo. Ela é uma mulher moderna, educada na Europa e casada com Eugênio (Thierry Tremouroux). Luísa domina diversos assuntos e será preceptora das princesas Leopoldina (Melissa Nóbrega/ Bruna Griphão) e Isabel (Any Maia/ Giulia Gayoso), filhas do imperador Dom Pedro II (Selton Mello) e da imperatriz Thereza Cristina (Leticia Sabatella).