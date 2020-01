Mariana Lewis estreia nova websérie em seu canal no Youtube

Gravada no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a websérie 'Leme in Love' entra em cartaz no próximo sábado no Canal Demais no YouTube. A atriz Mariana Lewis é a protagonista desta comédia romântica que conta com os atores Gabriel Felipe e Miguel Costa, além de Nathalia Bazoli e Marcela Leão no elenco.Com direção de Quentin Lewis e produção Marcia Romão, a série promete ser mais um sucesso do canal que coleciona prêmios nacionais e internacionais e já possui mais de meio milhão de inscritos e cem milhões de views. Ao que tudo indica, este será mais um sucesso do 'Demais'.