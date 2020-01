Felipe Araújo circula no Rio com nova namorada

Na noite da última quarta-feira (29), Felipe Araújo foi clicado circulando de mãos dadas com sua nova namorada, Estella Defant no Rio, conforme a coluna antecipou em primeira mão. Um segurança acompanhava os pombinhos. Estella, de 26 anos, é do Mato Grosso e foi eleita Miss Tangará da Serra em 2016.



Antes (ou seria durante?) do namoro com Estella, Felipe estava envolvido com a campeã do BBB 16, Munik Nunes. Em entrevista para o canal 'Hotel Mazzafera', ela disse que ficou surpresa com o namoro dele com a modelo. "Ele começou a namorar outra pessoa, do nada!", disse.