Hadson se 'gaba' por sua altura e Pyong Lee corta a 'onda': 'menor que o Leifert'

Uma discussão inusitada tomou conta do 'BBB20'. Em conversa com Hadson, Pyong Lee resolveu questionar a altura do ex-jogador de futebol, após ele ter afirmado ser "grandão". "Quanto você tem de altura?", pergunta Pyong. "Um e alguma coisa", responde Hadson sem revelar sua verdadeira altura. O influenciador digital então tenta adivinhar: "1,60m, 1,65m, 1,68?" Hadson despista: "mais, bem mais". Pyong rebate: "você é baixinho, cara. Menor que o Thiago Leifert". Hadson então cede e revela ter a mesma altura do apresentador do reality: 1,77m. Incrédulo, Pyong Lee desmente o colega: "você não tem 1,77m nem aqui e nem na China, nem na Coreia e nem no Japão".

Assista ao diálogo dos brothers: