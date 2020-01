Cláudia Rodrigues está internada na UTI do Albert Einstein

Cláudia Rodrigues está internada de novo. A atriz, que sofre de esclerose múltipla, deu entrada no último dia 28, no Hospital Albert Einstein, do Morumbi, em São Paulo. Cláudia segue na UTI da unidade após sofrer uma crise convulsiva e cair no chão. Na manhã desta quinta-feira (30), os médicos descobriram um edema no cérebro devido à queda. A coluna entrou em contato com o hospital, que confirmou a internação da atriz na UTI. Procurada, assessoria de Cláudia Rodrigues não respondeu nosso contato até o fechamento desta nota.