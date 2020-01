Mãe do filho de Carlinhos Mendigo faz alerta sobre perfis fakes se passando por ela

Aline Hauck, mãe do filho de Carlinhos Mendigo que atualmente trava uma batalha com o humorista por conta da guarda da criança, emitiu um alerta aos amigos sobre a criação de um perfil fake que têm se passado por ela nas redes sociais usando o nome @aline_hauck.

"Amigos, gostaria de comunica-lós que fizeram um Instagram FAKE meu, e está adicionando TODOS os meus amigos e falando como se fosse eu. Vou tomar as providências cabíveis na delegacia, pois infelizmente estou vivendo um momento conturbado e qualquer situação é necessário todo cuidado. Está tudo bem, mas não adicionem nenhum Instagram, face ou número que não seja o meu. Qualquer coisa venham me falar, por favor", escreveu a ex-assistente de palco de Gugu Liberato.



Aline ainda ressalta que precisou reativar seu perfil profissional por conta dos fakes. "Eu só tenho um perfil pessoal que é @likamhp e o meu profissional que tive que voltar a ativar por conta de fakes, que é @alinehauckoficial. Peço que me ajudem a denunciar o @aline_hauck para podermos resolver essa situação", disse.