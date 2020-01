Depois de Gusttavo Lima, Henrique, da dupla com Juliano, também mostra a mansão

Depois de Gusttavo Lima, outro sertanejo resolveu mostrar uma parte de sua 'humilde residência' como diria Michel Teló. O clique foi da semana passada, mas o fãs de Henrique, da dupla com Juliano resolveram fazer uma brincadeira remarcando a publicação, que viralizou na internet. Os internautas trataram de comparar as duas propriedades, a do autor do sucesso 'Na Hora da Raiva' e a do marido de Andressa Suita.

A casa de linhas retas e branca chama a atenção pelo tamanho da piscina, onde Henrique fez a foto e colocou em seu Instagram."Os sertanejos estão disputando quem tem a casa maior que o outro. O Gusttavo mostrou seu palácio e agora o Henrique mostra seu castelo rodeado de água", comenta um fã. "O Gusttavo Lima precisa de um carrinho (daqueles de golfe) para andar pela casa e o Henrique precisa de um jet-ski para atravessar essa piscina", observa outro seguidor. Teve até internauta que se convidou para um mergulho na piscina. "Posso passar aí ?", perguntou todo animado.