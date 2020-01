Mulher de Rafael Cardoso faz desabafo após foto de biquíni: 'Tive dúvida em postar'

Mariana Bridi usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre postar ou não uma foto, hoje, logo após ter passado o dia na praia com a família no Rio. Na imagem, ela aparece com o marido, Rafael Cardoso, e os dois filhos do casal, Aurora e Valentim."Sempre prego aqui a sororidade, onde as mulheres não julgam outras mulheres e que devemos na verdade nos dar as mãos e nos impulsionar. E mesmo assim tive dúvida em postar essa foto de biquíni! Dúvida do que iam falar, não que isso fosse me afetar em um lugar emocional, mas no que isso desencadeia", escreveu a atriz.