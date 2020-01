Gabriel Medina troca beijos com Hariany Almeida em boate de São Paulo

A noite desta quarta-feira (29) foi movimentada na boate Vila JK, em São Paulo. O local reuniu alguns famosos que marcaram presença por lá para prestigiar o show do consagrado Thiaguinho. Em determinado momento da noite, o surfista Gabriel Medina foi visto aos beijos com a vice-campeã da 'Fazenda' Hariany Almeida. Quem também estava no local era o Lucas Viana, campeão do reality e ex-namorado de Hari. Fontes da coluna que estavam por lá disseram que por um momento Lucas tentou se aproximar da ex, mas a galera que estava acompanhando a loura dificultou o cumprimento entre os dois.