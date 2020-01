Solange Almeida lança música autoral e internet comemora

Solange Almeida está feliz da vida. A cantora acaba de lançar a música 'O Amor da Minha Vida Sou Eu', de autoria própria. A letra retrata a volta por cima que uma mulher pode dá após o término de um relacionamento. Aliá, o empoderamento sempre foi tema nas suas composições de grandes sucesso na época da banda Aviões do Forró , claro, e também em sua carreira solo.

“Sempre gostei de escrever músicas que elevam a autoestima das pessoas. Um grito de liberdade contra o sofrimento ou relacionamentos abusivos. Gosto de me inspirar, retratar em música alguma decepção ou quando uma amiga me conta que está passando ou uma volta por cima que uma outra deu no relacionamento”, revela.



O lançamento de 'O Amor da Minha Vida Sou Eu' faz parte do álbum que a cantora lançará em breve. Solange de Almeida também estreou o clipe da nova música, gravado durante um show em Fortaleza.



Veja o clipe: