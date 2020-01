Vice-campeão do 'BBB19', Alan Possamai fala sobre nova edição do programa

O catarinense de 27 anos Alan Possamai, que foi vice-campeão do BBB19, assume que vem acompanhando a atual edição do reality show e dá a sua opinião sobre o programa: "Estou acompanhando e gostando muito porque o elenco é interessante com essa coisa de pipoca e camarote. Tem agora a casa de vidro que irá colocar mais dois participantes para dar uma movimentada no jogo. Por enquanto não tenho ainda um favorito, vou esperar mais umas semanas para decidir e se identificar com alguém."

Morando no Rio, o ex-BBB investe na carreira de modelo e ator. Recentemente, ele fechou contrato com a agência de modelos 40° graus que já revelou vários talentos como Cauã Reymond e está fazendo curso na escola de ator Wolf Maya. Alan afirma que ter participado do 'Big Brother Brasil' mudou a sua vida.

"O programa mudou minha vida por toda visibilidade que eu tive. Abriu as portas para ir atrás de um sonho que já tinha antes do 'BBB' e agora posso focar nos meus sonhos que era trabalhar como modelo e ator", diz Alan.